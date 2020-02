Calciomercato Juve, oggi incrocio in campo con l’obiettivo Chiesa

Calciomercato Juve, oggi incrocio in campo con un obiettivo della prossima sessione: sfida alla Fiorentina di Chiesa

Quello di Chiesa è uno dei nomi più gettonati sul mercato, e certo non soltanto da oggi. Con Juventus e Inter in prima fila, ormai da tempo, per cercare di aprire un varco nella trattativa con la Fiorentina per uno dei maggiori talenti italiani.

Paratici, insomma, secondo Tuttosport starebbe lavorando per piazzare un’altra beffa come capitato con Kulusevski. Il ds bianconero vuole il viola, che oggi incrocerà in campo all’Allianz Stadium, e lo contende a tutti per giugno: la Juventus per Chiesa fa sul serio.