Calciomercato Juve: rifiutata la prima offerta del Valencia per Arthur. Ai bianconeri non convince la formula

Non si sblocca il trasferimento di Arthur al Valencia.

Second Sky Sport la Juve non ha intenzione di accettare le condizioni della proposta presentata dal club allenato da Gattuso. La trattativa è bloccata perché ai bianconeri non piace l’idea del prestito con copertura di parte dell’ingaggio a loro carico.