Calciomercato Juve, ritorno di fiamma a centrocampo: sarà il prossimo colpo?

Calciomercato Juve, dalla Spagna: ritorno di fiamma per il centrocampista. Arthur potrebbe fargli spazio nella rosa di Allegri

La Juventus sarebbe tornata sulle tracce di Youri Tielemans, centrocampista di proprietà del Leicester e della nazionale belga, per rinforare la propria mediana in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riportato da Todofichajes.com, il classe 1997 potrebbe prendere il posto di Arthur. Il contratto di Tielemans con gli inglesi scade nel giugno del 2023.