Calciomercato Juve: Sancho obiettivo concreto per i bianconeri, contatti intensificati con il Manchester United!

Calciomercato Juve: Sancho obiettivo chiaro per i bianconeri, contatti più intensi con il Manchester United! Le ultime

La Juventus adesso accelera sul fronte mercato e punta con decisione su Jadon Sancho, esterno offensivo inglese classe 2000, attualmente al Manchester United. Secondo fonti vicine a Sky Sport, la società bianconera avrebbe intensificato i contatti con i Red Devils nelle ultime ore, valutando il giocatore come un potenziale rinforzo di alto profilo per il nuovo corso tecnico guidato da Igor Tudor, allenatore croato noto per il suo calcio intenso e verticale.

Sancho alla Juve: trattativa in evoluzione

Sancho è reduce da un’esperienza altalenante in Premier League: dopo essersi messo in mostra al Borussia Dortmund con giocate spettacolari e numeri da fuoriclasse, il suo rendimento in Inghilterra è stato condizionato da infortuni e scelte tecniche. Nonostante ciò, la Juventus è convinta che l’estro, la velocità e la visione di gioco dell’inglese possano rappresentare un valore aggiunto sulla fascia, offrendo imprevedibilità e assist per il reparto offensivo.

La trattativa tra Juventus e Manchester United è già stata avviata, ma resta da capire se i due club riusciranno a trovare un’intesa economica. Il club bianconero mira a un’operazione sostenibile, e la chiusura dell’affare dipenderà anche dalle uscite in rosa.

Cessioni strategiche per finanziare l’operazione

Una delle pedine chiave per sbloccare l’affare è Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che potrebbe lasciare Torino per fare spazio e liberare risorse finanziare. La sua eventuale cessione potrebbe infatti fornire il margine necessario per affondare il colpo su Sancho.

Obiettivo Sancho: la Juventus ci crede

La Juventus è dunque in piena corsa per assicurarsi le prestazioni di Jadon Sancho. L’arrivo dell’ex Dortmund rappresenterebbe un innesto importante per aumentare la qualità del reparto offensivo, regalando al tecnico Tudor nuove soluzioni tattiche e profondità sulla fascia. Gli sviluppi della trattativa sono attesi nei prossimi giorni, ma i segnali lasciano intendere che la Juve è pronta a fare sul serio.