Calciomercato Juve: sondaggio West Ham per Rugani. La richiesta bianconera per liberare il centrale difensivo

Stando a quanto appreso da Sportitalia ci sarebbero dei contatti in corso tra il West Ham e la Juventus per Daniele Rugani. La richiesta del club bianconero per il centrale difensivo è di 20 milioni di euro.

Gli “Hammers”, da parte loro, non hanno ancora formulato un’offerta ufficiale. Come noto il calciatore ha variegati estimatori in Premier League.