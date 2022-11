Calciomercato Juve: Soulè in prestito a gennaio: le pretendenti

Calciomercato Juve, Soulè potrebbe andare in prestito a gennaio per trovare spazio per giocare con regolarità, ecco chi lo cerca

Matias Soulé potrebbe cambiare andare via in prestito a gennaio, visto il poco spazio fin qui trovato in bianconero a causa della tanta concorrenza nel reparto offensivo.

Come riportato da Tuttosport, la Juve sarebbe propensa a questa soluzione per lasciar crescere l’argentino, viste anche le ben cinque richieste pervenute dalla Serie A. Sampdoria, Spezia, Empoli, Cremonese e Salernitana farebbero carte false per avere a disposizione il giocatore.

