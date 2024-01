Calciomercato Juve, ultime ore per Djalò in bianconero

Calciomercato Juve, ultime ore prima di chiudere il colpo Tiago Djalò: il difensore atteso a Torino nei prossimi giorni

Ultime ore di dettagli e di questione burocratiche in casa Juve, che sta per chiudere il primo colpo di calciomercato della finestra invernale. Tiago Djalò e vicinissimo al bianconero, atteso a Torino tra domani e dopodomani, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

I bianconeri bruciano sul tempo la concorrenza dell’Inter, che aveva messo il difensore del Lilla nel mirino per l’estate. In scadenza di contratto e separato in casa dai francesi, la Juve con un blitz e una cifra tra i 6 e 7 milioni, ha convinto la squadra a lasciarlo partire già a gennaio. Per il calciatore pronto invece un contratto da 3.5 milioni più bonus.