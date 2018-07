La Juventus potrebbe contare su un potenziale tesoretto da 300 milioni. Calciomercato Juve: al via le cessioni per i nuovi acquisti

Non solo grandi colpi in entrata per la Juventus ma anche grandi cessioni. I bianconeri, dopo aver investito 117 milioni di euro per Cristiano Ronaldo, puntano in grande e sognano i ritorni di Paul Pogba e Leonardo Bonucci. Per due ritorni importanti però potrebbero esserci anche delle cessioni importanti. Il difensore Caldara piace a tanti club e sono in arrivo offerte da oltre 40 milioni che fanno tentennare la Juventus ma l’ex Atalanta dovrebbe restare al suo posto. In partenza invece c’è Daniele Rugani che è vicino al Chelsea per 55 milioni. Via anche Gonzalo Higuain che potrebbe legarsi ai Blues per 60 milioni oppure potrebbe finire al Milan in un clamoroso scambio con Bonucci, più conguaglio per i bianconeri. Calciomercato Juve: via alle cessioni.

La Juve potrebbe fare cassa, arrivando a 300-350 milioni di euro. Non solo le partenze di Rugani e Higuain. Potrebbe arrivare l’addio anche di Miralem Pjanic, per non meno di 100 milioni. Tante offerte anche per Rodrigo Bentancur ma difficilmente l’uruguaiano andrà via. Secondo Il Corriere dello Sport, potrebbero arrivare altri 50 milioni da Alex Sandro ma il terzino avrebbe deciso di rimanere alla Juventus e nessuno, fino a questo momento, ha presentato offerte ufficiali e allettanti per la Juve. Quindici-venti milioni per Sturaro. Il mercato della Juve è in piena evoluzione.