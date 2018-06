Calciomercato Juventus: i bianconeri restano vigili su Cristante e mettono gli occhi sul terzino colombiano Arias

Calciomercato Juventus: occhi vigili del club bianconero, presente questa sera con il ds Paratici in quel di Bergamo, dove si è giocata l’amichevole Egitto-Colombia. Alla ricerca di terzini, come riportato da Sky Sport, la Juventus ha monitorato da vicino l’esterno difensivo colombiano Santiago Arias; in forza al PSV Eindhoven, classe 1992, è la valida alternativa a Matteo Darmian.

Il club torinese non perde poi di vista l’obiettivo Bryan Cristante; per il trequartista dell’Atalanta, la Roma è in vantaggio nella trattativa, con la Juventus che vorrebbe trovare l’accordo sulla base di un pagamento a partire dal 2019. Questa sera a Bergamo, Paratici è stato immortalato a colloquio col ds dell’Atalanta, Sartori. Nell’operazione per portare Cristante in bianconero, si vorrebbe inserire anche un giocatore tra Sturaro e Mandragora.