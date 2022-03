Calciomercato Juventus, due azzurri per il dopo-Dybala. I nomi sono quelli dell’attaccante della Roma Zaniolo e di Raspadori

L’edizione odierna di Tuttosport, sempre vicino agli affari della Vecchia Signora, ha rilanciato l’ipotesi dell’addio di Paulo Dybala.

Il primo indiziato per la sostituzione dell’argentino sarebbe Nicolò Zaniolo. Tuttavia, il romanista non sarebbe l’unico obiettivo: secondo il quotidiano torinese, non sarebbe nemmeno l’obiettivo primario! Il rinforzo prediletto per la squadra di Allegri sarebbe l’azzurro Giacomo Raspadori, per via dell’ingaggio più abbordabile.