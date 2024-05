Thorsby: «Il GENOA ha 15 punti in più grazie all’armonia del gruppo. Ci sono DUE compagni che sono cresciuti in maniera pazzesca. Bravo Gilardino, mi ha aiutato tanto»

Morten Thorsby, centrocampista del Genoa, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione e di Gilardino

Arrivato nell’estate scorsa, Morten Thorsby è uno dei protagonisti dell’ottima stagione del Genoa. Oggi saranno impegnati in casa contro il Sassuolo, in una gara dove saranno gli emiliani ad avere una motivazione di classifica. Il norvegese si è raccontato a La Gazzetta dello Sport.

MOMENTI – «Nel calcio ci sono momenti in cui può cambiare tanto in una carriera. A me era successo nel 2019, alla vigilia della gara in casa della Spal. Spero che il gol al Cagliari e la prova di San Siro rappresentino un’altra svolta»

RANIERI – «Se sono diventato un giocatore così, è anche merito suo. Mi ha dato spazio in Italia: tutti sanno il suo valore come tecnico, ma è anche una persona meravigliosa».

GILARDINO – «Con lui c’è sempre stata un’eccellente comunicazione. L’ho sentito vicino, mi ha dato consigli per crescere e compiere quel passo in più utile a entrare in squadra. C’è competizione, specialmente a centrocampo».

FA IL BAGNO IN INVERNO COME GUD – «Certo, ho portato io Albert a Punta Chiappa a gennaio. Lui s’è tuffato pure in Islanda… In Norvegia d’inverno si fa un buco nel ghiaccio e ci si butta dentro, così l’acqua sembra più calda quando fuori è meno venti. Viene anche Frendrup, manca Bani».

MIGLIOR NEOPROMOSSA IN EUROPA – «La base è solida, la società ambiziosa, il gruppo molto equilibrato, e quando stai bene con i compagni si crea un’armonia che può valere dieci-quindici punti in più in un anno, che poi fanno la differenza. Pazzesca la crescita di Frendrup e Gud».