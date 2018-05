Calciomercato Juventus, settimane decisive per il futuro di Juan Cuadrado: in bilico tra rinnovo di contratto e addio, molto dipenderà dal tecnico Massimiliano Allegri

Da tre anni tra i punti di forza della Juventus, Juan Cuadrado è in bilico tra rinnovo di contratto e addio. L’esterno offensivo è in scadenza 30 giugno 2020 e non mancano le richieste: in Premier League diversi club sono pronti a lanciare l’assalto, ma la priorità del colombiano è la permanenza a Torino. Ma molto dipenderà dal tecnico Massimiliano Allegri, come sottolinea il Corriere di Torino.

Al momento non è fissato alcun incontro tra la dirigenza bianconera e l’entourage del classe 1988 di Necoclì. Il suo destino è legato a doppio filo alla permanenza del tecnico livornese, principale sponsor dell’ala sudamericana. Appena verrà chiarito il destino di Allegri è attesa la svolta, con il discorso per il prolungamento del contratto del calciatore fino al 30 giugno 2022 che potrebbe subire un’accelerata.