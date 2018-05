Allegri, futuro in bilico: la Juve pensa a Carrera

Massimiliano Allegri può lasciare la Juventus a fine stagione. I bianconeri si guardano attorno: nel mirino c’è anche Massimo Carrera

C’è anche Massimo Carrera nella lista dei papabili sostituti di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. L’allenatore italiano, ex vice di Antonio Conte ed ex difensore della Juve, sta facendo bene allo Spartak Mosca e potrebbe tornare in Italia dalla porta principale. Secondo Repubblica infatti, i bianconeri starebbero valutando il futuro di Max Allegri e non hanno ancora deciso la strada da intraprendere in vista della prossima stagione. La Juve è focalizzata sull’obiettivo Scudetto ma non sono da escludere sorprese a fine anno.

Allegri guida la Juventus da 4 anni e potrebbe andare via per trovare nuovi stimoli, nonostante un contratto già firmato fino al 2020. La partenza dell’allenatore a fine anno non è da escludere e per questo la Juve ha iniziato a guardarsi attorno. Allegri potrebbe lasciare Torino per provare una nuova esperienza all’estero e la Juve potrebbe pescare un ex juventino dal mazzo. Madama valuta Simone Inzaghi e un altro grande ex come Zizou Zidane ma, come riportano anche i colleghi di juventusnews24.com, attenzione alla candidatura di Massimo Carrera, un allenatore stimato dalle parti di Vinovo. L’ex bianconero si candida a un posto sulla panchina juventina in caso di divorzio con Allegri.