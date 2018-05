La Juventus prepara la risposta al Napoli. Gli azzurri hanno puntato su Ancelotti, i bianconeri preparano i botti. Calciomercato Juve: tutti i nomi

La Juventus prepara un grande calciomercato, una sorta di risposta al Napoli che ha ingaggiato Carlo Ancelotti. Il club bianconero, secondo Il Corriere dello Sport, ha in mente un piano importante per rinforzare la squadra in ogni settore. I primi tre colpi sono già stati perfezionati: arriveranno Emre Can a parametro zero, Mattia Perin dal Genoa e Matteo Darmian dal Manchester United. La Juve vuole trattenere Paulo Dybala e difficilmente lascerà andare l’attaccante argentino durante l’estate. Calciomercato Juve: tutti i nomi.

Il piano della Juventus, da 230 milioni di euro, prevede dunque la permanenza di Dybala e il riscatto di Douglas Costa, già annunciato da parte del dirigente della Juve Beppe Marotta (occorrono 40 milioni, dopo i 6 versati per il prestito). La Juve inoltre cerca un grande colpo in difesa e un altro in attacco: il sogno rimane Alvaro Morata, ora al Chelsea (Paratici ha incontrato lo spagnolo e il suo agente a Milano); per la difesa si continua a seguire José Gimenez dell’Atletico Madrid, classe 1995. La Juve ha varato il suo piano investimenti che prevede anche il rinnovo di Alex Sandro e l’acquisto di Mateo Kovacic, centrocampista classe ’94 del Real Madrid.