Calciomercato Juventus, la lista della spesa di Paratici per il 2021

Calciomercato Juventus: Fabio Paratici ha preparato la lista con gli obiettivi per il 2021

Tuttosport spia il taccuino di Fabio Paratici, per anticiparne le mosse delle prossime sessioni di calciomercato Juve.

Il dirigente bianconero parrebbe intenzionato a rinforzare in primis la difesa, visto l’imminente ritiro di Chiellini. In cima alla lista c’è il parametro zero Alaba, attenzionato anche Diego Carlos del Siviglia, che però costa 40 milioni. Tra i due litiganti però occhio a Milenkovic della Fiorentina che ha il contratto in scadenza nel 2022. Sull’esterno potrebbe scaldarsi di nuovo Emerson Palmieri a gennaio

Tanti nomi pure a centrocampo, dove prevale la gioventù. Fari puntati su Gravenberch dell’Ajax, considerato da molti il nuovo Pogba. Il gioiellino classe 2002 è assistito da Mino Raiola che potrebbe ancora una volta strizzare l’occhio ai bianconeri. C’è poi l’ever green Aouar e l’ormai solito Locatelli. Senza sottovalutare Rovella del Genoa, molto apprezzato in questo inizio di stagione.