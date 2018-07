Ci siamo quasi, Leonardo Bonucci è ad un passo dal ritorno alla Juventus: spuntano i primi dubbi sul numero di maglia che indosserà…

E’ vicina la fumata bianca definitiva per una delle operazioni più clamorose di questa sessione di mercato estivo: Juventus e Milan protagoniste, scambio alla pari Leonardo Bonucci-Mattia Caldara, con inoltre Gonzalo Higuian che sbarcherà in rossonero. Il centrale difensivo viterbese rientra a Torino dopo un anno dall’addio, avvenuto dodici mesi fa per 42 milioni di euro, e la tifoseria si è già divisa sull’operazione imbastita da Marotta e Paratici. E ora che numero di maglia sceglierà? Domanda interessante, visto che la 19 è stata già presa…

Mattia Perin è tra i nuovi rinforzi della Juventus e l’estremo difensore ha deciso di prendere la maglia numero 19. Un numero che, come sappiamo, è caro a Leonardo Bonucci anche dal punto di vista del marketing: LB19 è diventato di fatto un mark e già nel momento del suo arrivo al Milan ci furono delle incomprensioni con Kessiè che, come Perin, scelse quella casacca. L’ex Genoa farà un passo indietro o il difensore 31enne sarà costretto a ripiegare su un altro numero?