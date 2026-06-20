Calciomercato Juventus: mirino su Marmoush e Pepi, il piano di Carnevali per l’attacco

Calciomercato Juventus: Marmoush e Pepi sono i due nomi per l’attacco bianconero, il piano di Carnevali è stato rivelato

La Juventus accelera i tempi per ridisegnare i propri equilibri offensivi e si muove con grande dinamismo sul fronte del calciomercato. Con la rassegna iridata in pieno svolgimento oltreoceano a fare da ideale vetrina per i migliori talenti globali, il direttore sportivo Marco Ottolini e il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali stanno studiando soluzioni strategiche. L’obiettivo primario è quello di consegnare al tecnico Luciano Spalletti un reparto avanzato duttile, potente e compatibile con le rigide esigenze di bilancio del club.

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L’occasione Omar Marmoush in prestito dal Manchester City

Nelle ultime ore, come riportato dalle colonne di Tuttosport e La Stampa, i bianconeri hanno effettuato un sondaggio esplorativo per Omar Marmoush. L’attaccante egiziano, da tempo punto fermo della propria selezione nazionale al fianco di Mohamed Salah, vive una situazione di stallo al Manchester City. I Citizens lo avevano acquistato a gennaio per la cifra monstre di 75 milioni di euro, ma lo spazio ridotto a causa della spietata concorrenza di Erling Haaland ne ha parzialmente frenato l’esplosione in Premier League.

Nonostante l’ottimo avvio nel Mondiale a Seattle contro il Belgio, il giocatore non sembra essere centrale nei piani tattici di Enzo Maresca. Per evitare un pericoloso deprezzamento del cartellino, il club inglese apre ora all’idea di una cessione in prestito, una formula che farebbe gola alla Juventus per rinforzare il proprio instant team senza intaccare pesantemente il budget.

Kolo Muani in pole position, rallenta la pista Sorloth

Se l’egiziano rappresenta la grande opportunità dell’ultima fase estiva, il vero fulcro del mercato bianconero rimane Randal Kolo Muani. La dirigenza torinese insiste per regalare a Spalletti l’attaccante francese, una pista caldissima che non ha subìto rallentamenti nemmeno dopo il recente avvicendamento societario alla Continassa. Resta invece in una fase di totale stallo il dossier relativo ad Alexander Sorloth: l’accordo con il gigante norvegese è blindato da tempo, ma la fumata bianca con l’Atletico Madrid è ancora lontana a causa delle elevate pretese economiche dei colchoneros.

La carta Ricardo Pepi e il nodo delle cessioni

Sullo sfondo rimane caldissima la candidatura di Ricardo Pepi, giovane stella degli Stati Uniti di proprietà del PSV Eindhoven. Sponsorizzato caldamente dal compagno di nazionale Weston McKennie e autore di 16 reti nell’ultima Eredivisie, il classe 2003 ha una valutazione sostenibile che oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il giovane bomber, capace di impressionare persino Antonio Conte nello scontro diretto di ottobre, rappresenta la perfetta alternativa futuribile. Il suo eventuale arrivo a Torino, tuttavia, resta subordinato alle uscite: oltre alla complessa gestione del futuro di Vlahovic, la priorità della squadra mercato è ora quella di trovare una sistemazione sia per David che per Openda.