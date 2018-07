Calciomercato Juventus, maxi offerta del Liverpool per Dybala

Secondo alcune indiscrezioni, il Liverpool ha preparato una maxi offerta di circa 90 milioni per l’attaccante della Juventus, Paulo Dybala.

La Juventus si prepara ad accogliere il nuovo acquisto Cristiano Ronaldo che già lunedì sarà a Torino per le visite mediche di rito. Mentre ancora si festeggia lo storico acquisto, però, arriva una brutta notizia per i tifosi bianconeri. A guastare la festa dei sostenitori della Juventus, è il Liverpool che, secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e dall’Argentina, avrebbe pronta una grossa offerta per Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da The Sun e dal sito TyCSports, i Reds hanno preparato un’offerta di 80 milioni di sterline (circa 90 milioni di euro) per il ventiquattrenne attaccante bianconero. La Juventus, però, potrebbe declinare l’offerta dato che l’indiziato numero uno per partire è Gonzalo Higuain. Anche lo stesso giocatore, visto l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino, potrebbe voler rimanere alla Vecchia Signora.