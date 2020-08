Calciomercato Juventus, per il centrocampo idea Paredes: il classe ’94 potrebbe liberarsi dal Paris Saint-Germain

Leandro Paredes potrebbe essere il primo colpo di mercato della Juventus per quanto riguarda il centrocampo, stando a quanto riportato dal portale Gianlucadimarzio.com.

Il calciatore classe 1994, arrivato al Paris Saint-Germain dallo Zenit nel 2019, potrebbe lasciare Parigi per poter tornare in Italia, dopo la sua avventura alla Roma. Il tutto però dipenderà anche dalle richieste economiche della società francese, ma la Juventus può trattare per riuscire a regalare a Pirlo il regista di cui ha bisogno.