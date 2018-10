La Juventus sembra aver messo nel mirino il difensore centrale dell’Atletico Madrid Stefan Savic, già seguito da altre due squadre italiane

Il calciomercato è sempre vivo e le società stanno monitorando continuamente i possibili giocatore da acquistare durante la prossima finestra invernale. La Juventus, regina del calciomercato estivo, rimane uno dei club più attivi su questo fronte e i giocatori accostati ai bianconeri aumentano di giorno in giorno. L’ultimo nome in ordine cronologico è quello di Stefan Savic, difensore in forza all’Atletico Madrid già in passato seguito dalla Vecchia Signora.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, i bianconeri per riuscire a strappare il giocatore, classe 1991, ai Colchoneros dovranno battere la concorrenza di altre due società italiane: Inter e Roma che sembrano molto interessate a Savic. Il difensore centrale montenegrino rappresenta una pedina molto importante per la squadra di Simeone ed attualmente il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro.