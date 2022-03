Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Alex Sandro: arriva dal Benfica

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno individuato l’erede di Alex Sandro. Si tratta di Grimaldo del Benfica

Come riferito da Tuttosport, la Juve ha messo nel mirino anche Alex Grimaldo per rimpiazzare Alex Sandro che, dopo sette stagioni, in estate potrebbe lasciare i bianconeri a titolo definitivo.

Occhi quindi sullo spagnolo del Benfica, pronto a spiccare il salto in un club di maggior blasone, ma non solo. Cherubini, infatti, ha nel mirino anche Mathias Olivera, uruguaiano del Getafe in forza al Napoli, e Renan Lodi, il cui feeling con Simeone all’Atletico non sarebbe mai sbocciato del tutto.

