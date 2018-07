Calciomercato: la Juventus sulle tracce del giovane portiere Luca Zidane

Le indiscrezioni della stampa spagnola indicano un interesse per il giovane portiere del Real Madrid, Luca Zidane, da parte della Juventus.

Dopo la notizia trapelata stamane di un possibile ritorno di Zinedine Zidane alla Juventus come dirigente, pochi minuti fa è arrivata un’altra indiscrezione su Zizou. Questa volta, la stampa spagnola parla del figlio dell’ex tecnico del Real Madrid, Luca Zidane, estremo difensore del Castilla, la seconda squadra dei Blancos. Il giovane portiere, classe 1998, secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, sarebbe finito anch’esso nel mirino della Juventus che oggi ha salutato Emil Audero passato alla Sampdoria. Il cartellino di Luca Zidane, che quest’anno ha debuttato in prima squadra nell’ultima giornata di Liga contro il Villareal, è inferiore al milione di euro. Zidane, che rappresenterebbe il secondo acquisto per la porta dei bianconeri dopo quello di Mattia Perin, potrebbe essere il terzo portiere della prossima stagione, posto attualmente occupato da Carlo Pinsoglio.