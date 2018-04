Calciomercato Juventus, nel mirino di Marotta e Paratici, oltre a diversi terzini, c’è anche un giovane trequartista brasiliano: Lucas Paquetà del Flamengo

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera pensa ai prossimi movimenti. Se almeno due terzini partiranno (Lichtsteiner e Asamoah a fine contratto), anche Alex Sandro potrebbe dire addio ai bianconeri. Con l’arrivo di Spinazzola, serviranno comunque due laterali difensivi: in cima al taccuino di Marotta e Paratici, come riporta Tuttosport, c’è Lucas Digne, 24enne terzino del Barcellona; il suo scarso impiego in blaugrana lo rende un obiettivo concretizzabile per la prossima estate. Nonostante la clausola rescissoria da 100 milioni, infatti, il club catalano potrebbe accontentarsi di poco più di 16 milioni, ovvero la cifra spesa due anni fa per acquistare il suo cartellino dal Psg.

Oltre all’ex romanista, si fanno i nomi di Juan Bernat, terzino sinistro del Bayern Monaco, Filipe Luis (brasiliano in uscita dall’Atletico Madrid) e Matteo Darmian, in ombra al Manchester United. Non solo terzini, però: come riportato dal quaotidiano torinese, infatti, dal Brasile rilanciano un interesse della Juventus per Lucas Paquetá, trequartista classe 1996 del Flamengo sotto osservazione di una rappresentanza scouting del club bianconero. Alla seconda stagione da professionista, la valutazione di Paquetá è attualmente di 7 milioni, un cifra che però potrebbe subire un netto rialzo (il suo contratto scade nel 2020). La Juventus, dal canto suo, vorrebbe chiudere la trattativa prima dell’inizio dei Mondiali.