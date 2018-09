Calciomercato Juventus: tre top player nel mirino per gennaio

La Juventus sta già pensando al prossimo calciomercato ed ha messo nel mirino tre grandi giocatori per rafforzare ancora la rosa di Massimiliano Allegri

La finestra estiva di calciomercato della Juventus è entrata nella storia con oltre 250 milioni di euro spesi e l’acquisto di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid, il trasferimento più oneroso di sempre della Serie A (117 milioni). Un mercato al top per i bianconeri che hanno portato alla corte di Massimiliano Allegri anche Perin, Emre Can, Bonucci, Cancelo e Spinazzola. La dirigenza della Vecchia Signora, però, ha già messo in archivio queste operazioni ed è già a lavoro in vista della sessione di gennaio che sembra promettere bene per il popolo bianconero.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus starebbe pensando ad un trio di top player da innestare nella rosa di Allegri. Una tripletta da sogno composta da Paul Pogba del Manchester United, Marcelo del Real Madrid e Adrien Rabiot del Paris Saint Germain. I tre giocatori erano già stati accostati ai bianconeri che non sono riusciti ad acquistarli durante l’estate e sperano di poterlo fare a gennaio.

La pista più probabile sembra quella per il terzino brasiliano, il quale potrebbe voler riabbracciare l’amico Cristiano Ronaldo e che dei tre giocatori in questione ha il valore di mercato più basso: 45 milioni di euro contro gli oltre 100 del Polpo Pogba e i circa 55 di Rabiot. La trattativa per quest’ultimo, però, potrebbe essere facilitata dal mancato rinnovo del contratto del giocatore con il PSG, il quale dovrà venderlo prima di perderlo a parametro zero a fine stagione. La Juventus sta, dunque, monitorando la situazione dei giocatori per provare a piazzare una tripletta da urlo nel prossimo calciomercato.