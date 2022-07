Calciomercato Juventus: uno tra Berardi e Zaniolo per rinforzare l’attacco. I bianconeri non si fermano

Il mercato della Juve si scalda e dopo aver piazzato i colpi Di Maria e Pogba la società è al lavoro per portare altri rinforzi alla corte di Allegri.

Secondo Sky Sport i bianconeri sono al lavoro per potenziare la fascia. E se le quotazioni di Kostic sembra in calo, sono invece in rialzo quelle di Berardi e Zaniolo. La Juve li ritiene pronti e vorrebbe prenderne almeno uno.