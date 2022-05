Calciomercato Lazio, altro derby con la Roma per un esterno norvegese

Calciomercato Lazio, all’orizzonte si profila un derby di mercato con la Roma per Solbakken, attaccante del Bodo Glimt: tutti i dettagli

La Lazio resta interessata ad Ola Solbakken, esterno norvegese del Bodo Glimt che tanto bene ha figurato nell’odierna edizione della Conference League. Come riferisce Il Tempo però, sul calciatore c’è anche la Roma tanto che all’orizzonte si profila un interessante derby di mercato.

Secondo il noto quotidiano, Tiago Pinto avrebbe già raggiunto l’accordo col calciatore ma i rapporti molto tesi tra i due club, acuitisi dopo quanto successo nei quarti di finale proprio della Conference, rendono difficile un accordo per quanto riguarda il cartellino del giocatore. Tare resta dunque in corsa ed è pronto ad inserirsi in questo stallo. Il contratto di Solbakken scade a dicembre e la sua valutazione si aggira intorno ai 2 milioni di euro.