Calciomercato Lazio, Sarri esulta: scadute due clausole pericolose. Il tecnico potrà contare ancora su un paio di giocatori chiave

CALCIOMERCATO LAZIO – Un lungo sospiro di sollievo, quello tirato da Maurizio Sarri. Nonostante il calciomercato resti aperto fino al 1° settembre, con le sue infinite e imprevedibili vie, il tecnico della Lazio può sentirsi più sicuro: i pilastri del suo centrocampo, Mattéo Guendouzi e Nicolò Rovella, sono stati blindati, le clausole rescissorie scadute alla mezzanotte tra il 31 luglio e il 1° agosto. La società ha riacquistato potere contrattuale e ha eretto un muro attorno ai suoi gioielli, un muro che Sarri considera invalicabile.

La linea ufficiale dettata dal presidente Lotito e dal ds Fabiani non è cambiata da inizio giugno: “Big blindati”. Le clausole rescissorie, fissate attorno ai 50 milioni di euro, rappresentano la base di partenza per qualsiasi valutazione. Finora, nessun club si è presentato con una cifra simile. Certo, la realtà del mercato suggerisce che di fronte a offerte da 40 milioni di euro in su, anche la dirigenza biancoceleste vacillerebbe e ascolterebbe con attenzione.Tuttavia, c’è un fattore che va oltre l’aspetto economico: il patto con l’allenatore. Sarri era rimasto profondamente spiazzato dal blocco del mercato imposto alla Lazio a inizio estate. Ne era seguito un chiarimento con la società, un incontro a giugno in cui sono state definite le strategie e siglato un accordo chiaro: il centrocampo, cuore del progetto tecnico, non sarebbe stato smantellato. Tradire quella promessa ora sarebbe un passo falso che il club non può permettersi.

Sarri conta di andare avanti con questo gruppo, un gruppo che considera solido e competitivo. Per lui, Guendouzi e Rovella non sono semplici giocatori, ma i “pilastri” dell’intera squadra. A meno di offerte irrinunciabili che stravolgano i piani, il tecnico può dunque continuare a costruire la sua Lazio attorno a loro, con la certezza che il suo centrocampo non verrà toccato.