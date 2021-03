Calciomercato Lazio, ecco il prossimo obiettivo di Tare

Mercato Lazio: l’obiettivo di Tare è quello di svecchiare la difesa. Solo due giocatori sono certi della permanenza

Al termine della stagione, la Lazio attuerà il rinnovamento della rosa. Come riporta il Corriere dello Sport, solo Luiz Felipe ed Acerbi sono certi della permanenza in biancoceleste. Radu andrà in scadenza a giugno e andranno valutate le sue condizioni fisiche.

Hoedt, Musacchio e Patric non dovrebbero essere confermati. Tare punterà su due centrali giovani e affidabili: il primo nome in lista è quello di Dimitrij Kamenovic, promettente centrale serbo del Čukarički.