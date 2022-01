Calciomercato Lazio, il vice Immobile arriva dalla Francia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo FootMercato, Tare starebbe seguendo un attaccante del Montpellier. Le ultime novità sul calciomercato Lazio

Igli Tare, ds della Lazio, avrebbe messo gli occhi su Ryan Bakayoko, centravanti del Montpellier, che potrebbe liberarsi a parametro zero a fine stagione.

Secondo il portale francese FootMercato, la stagione del classe 2002, vissuta interamente con la formazione B degli occitani, è stata finora convincente, sia per i numeri realizzativi, sia per gli ulteriori step maturativi del ragazzo, dotato già di suo di una importante fisicità (196 cm per 85 kg)