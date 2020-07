Calciomercato Lazio: in arrivo Borja Mayoral, i dettagli

Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe molto vicino l’arrivo di Borja Mayoral alla Lazio: giocatore del vivaio del Real

Dopo Escalante un altro acquisto dalla Spagna per la Lazio di Simone Inzaghi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il club biancoceleste ha bloccato il ventitreenne attaccante Borja Mayoral. Il suo cartellino è di proprietà del Real, ma nelle ultime due stagioni Mayoral ha giocato in prestito al Levante. Era una promessa della Casa Blanca, ma la sua avventura nella prima squadra non è mai decollata. Il giocatore è quindi pronto a sposare nuove avventure. E quella italiana con la Lazio lo intriga parecchio. È una classica prima punta, bravo a segnare, ma abile pure ad aprire gli spazi per i compagni.

Il Real lo valuta circa 20 milioni, mentre la Lazio non pare disposta ad andare oltre i 12-15 milioni, bonus a parte. La distanza non è poca, ma pare che ci siano buone possibilità di trovare un punto di incontro. Anche perché il giocatore ha il contratto in scadenza tra un anno e non ha intenzione di rinnovarlo col Real. La prossima settimana i suoi agenti arriveranno aRoma per discutere con la Lazio l’accordo economico da sottoscrivere. Per il quale ci dovrebbero essere meno difficoltà a trovare un’intesa rispetto alla trattativa col Real Madrid.