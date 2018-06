Calciomercato Lazio: tentativo respinto per Gomez, si punta Soriano

Calciomercato Lazio, respinta dall’Atalanta un’offerta per Gomez. Tra gli obiettivi c’è anche Roberto Soriano

Calciomercato Lazio sempre più nel vivo. Il club biancoceleste cerca valide alternative per la trequarti e, da giorni, si è mosso per Alejandro ‘Papu’ Gomez. Il presidente Claudio Lotito ha presentato la sua offerta all’Atalanta, ma il collega Antonio Percassi ha respinto quello che potrebbe essere solo il primo tentativo. Il club orobico ha dichiarato incedibile l’argentino dopo il rinnovo di contratto dello scorso anno fino al 2022.

Non solo Gomez, perchè la Lazio ha messo nel mirino anche una recente conoscenza del nostro campionato: Roberto Soriano. Come riporta il Corriere dello Sport, il 27enne ex Sampdoria, è reduce da una stagione deludente col Villareal. Può tornare in Italia, possibilità per cui il suo agente Tullio Tinti sta lavorando. E Soriano è un altro profilo ideale per la Lazio.