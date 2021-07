Calciomercato Lazio, rispedita al mittente la prima offerta per Callejon

Calciomercato Lazio, la Fiorentina ha rifiutato il primo assalto biancoceleste allo spagnolo: tutti i dettagli

La Lazio vuole accontentare le richieste di Maurizio Sarri e, per questo, si è attivata per l’acquisto di Josè Callejon. La Fiorentina, però, ha respinto il primo assalto dei biancocelesti, considerando l’offerta troppo bassa.

Come riportato da La Repubblica, infatti, il milione offerto da Tare non basta per il club toscano, che vorrebbe privarsi dello spagnolo solo di fronte ad una cifra di almeno 4 milioni. Nuovi contatti sono attesi nei prossimi giorni.

