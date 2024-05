Fiorentina, dubbio Bonaventura: la decisione di Italiano

Fiorentina, dubbi di formazione per Vincenzo Italiano in vista della semifinale contro il Bruges: Bonaventura titolare?

La Fiorentina oggi alle 18.45 scende in campo contro il Club Bruges per tornare per il secondo anno consecutivo in finale di Conference League e, a poche ore dalla sfida, Italiano deve sciogliere il nodo Bonaventura.

Il trequartista e regista dei viola infatti non è al top della condizione e il tecnico deciderà soltanto nelle ultime ore se schierarlo o lasciarlo a riposo. Altri dubbi di formazione per la Viola in difesa: Ranieri, protagonista in negativo in occasione del gol del 2-2 all’andata, potrebbe rimanere in panchina, con Milenkovic e Martinez Quarta come coppia di centrali. A destra Kayode è favorito su Dodo e Nzola, come all’andata, parte dalla panchina come risorsa da usare a gara in corso.