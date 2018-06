Lazio, idea Silvio Proto come vice Strakosha

Calciomercato Lazio, c’è l’idea Silvio Proto per la porta: Igli Tare punta sul trentacinquenne dell’Olympiacos come vice Strakosha

Thomas Strakosha sarà il numero della Lazio anche per la prossima stagione, con Simone Inzaghi che intende dare fiducia al giovane albanese. Federico Marchetti ai saluti, con il Genoa nel suo futuro, e la dirigenza biancoceleste è alla ricerca di un vice affidabile: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, fari puntati sull’esperto Silvio Proto, 35enne di proprietà Olympiacos.

Il belga convince il direttore sportivo Igli Tare, pronto ad aprire il tavolo di trattative con il club greco. Non mancano le alternative in caso di fumata nera con il team di Superleague: il quotidiano romano sottolinea che resiste il nome di Mariano Andujar, ex Napoli attualmente all’Estudiantes. Inoltre, negli scorsi giorni è stato effettuato un sondaggio per Marco Sportiello, di ritorno all’Atalanta dopo il mancato riscatto della Fiorentina.