Calciomercato Lazio, tentativo in extremis per Cabral: le ultime

Calciomercato Lazio: è Cabral il nome più caldo per l’attacco biancoceleste. Contatto tra le due parti in corso

È Cabral il nome più caldo per l’attacco della Lazio. Come riporta Alfredo Pedullà il club biancoceleste e lo Sporting Lisbona sono in conference call per provare a trovare la quadra.

La Lazio vorrebbe prendere il classe 1998 in prestito con diritto di riscatto (fissato a 8 milioni), ma mancano meno di due ore alla fine del mercato. Vedremo se si riuscirà a portare a termine questa operazione.