Calciomercato Lazio, uno tra Zaza e Burkardt per il ruolo di vice Immobile: la situazione

Calciomercato Lazio: i biancocelesti sono alla ricerca di un vice Immobile. Piacciono Zaza e Burkardt

A poco più di quindici giorni dalla conclusione della sessione invernale di calciomercato le strategie in casa Lazio appaiono ben delineate. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, i nomi su cui la dirigenza si è concentrata per il reparto d’attacco sono due: Burkardt (il preferito) e Zaza del Torino, all’interno di uno scambio che vedrebbe lo sbarco di Lazzari in granata.

Per quanto riguarda il centrocampo, il nome in pole in entrata è quello di Vecino che è stato già opzionato per giugno a parametro zero ma che potrebbe arrivare anche subito se riuscisse a rescindere con l’Inter. In uscita invece occhio alla situazione di Luis Alberto. Lo spagnolo non dovrebbe partire a gennaio ma Siviglia e Betis sono in forte pressing e di fronte ad un’offerta di trenta milioni di euro Lotito potrebbe concedere il via libera con l’avallo di Sarri.

