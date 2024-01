Calciomercato Lazio: Valeri obiettivo a parametro zero

Calciomercato Lazio, i biancocelesti al lavoro per firmare a giugno con Emanuele Valeri della Cremonese a parametro zero

Mentre Claudio Lotito, intervistato dal Messaggero, traccia le linee guida del calciomercato della Lazio per gennaio – in cui i biancocelesti saranno vigili in caso di opportunità – si lavora anche sui calciatori in scadenza di contratto a giugno.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Emanuele Valeri della Cremonese è uno dei nomi seguiti dai biancocelesti. 25 anni romano e di fede laziale, il suo agente ha già avviato i contatti con il ds Fabiani. Vicina la sua firma, ma meno certezze sul suo futuro: per lui potrebbe esserci sia la permanenza che venire coinvolto in altre trattative di mercato.