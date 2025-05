Calciomercato Lecce, Krstovic pronto a lasciare la baracca? Ecco la situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Lecce, Krstovic pronto a lasciare la corte giallorossa? Ecco la situazione attuale in vista dell’estate

Il calciomercato Lecce ha chiuso la stagione nel migliore dei modi, confermando ancora una volta la solidità del suo progetto tecnico e la crescita del gruppo squadra. A pochi giorni dal termine del campionato, però, in casa giallorossa si pensa già alla prossima stagione e, di conseguenza, al mercato estivo. Tra i protagonisti più chiacchierati c’è senza dubbio Nikola Krstovic, l’attaccante montenegrino che si è affermato come vero e proprio leader offensivo del Lecce.

Con 11 gol e 5 assist all’attivo, Krstovic ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per la squadra salentina, capace di incidere con continuità nelle partite più importanti. Il suo rendimento non è passato inosservato: già a gennaio il Lecce aveva dovuto respingere offerte concrete da parte di club importanti come il Betis Siviglia e il Milan, segno che il ragazzo rappresenta un pilastro nel progetto tecnico giallorosso e non è intenzionato a lasciarlo andare facilmente.

Adesso, con l’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, il nome di Krstovic torna a essere uno dei più gettonati sul mercato. Diverse società, italiane ed estere, stanno monitorando da vicino la situazione dell’attaccante, pronto a scatenare una vera e propria asta per accaparrarsi le sue prestazioni. Tra le squadre più interessate figura in primo piano la Juventus, che potrebbe presto entrare concretamente nella corsa per il bomber montenegrino. Tuttavia, come sottolinea Alfredo Pedullà, prima di chiudere qualsiasi trattativa il club bianconero dovrà sciogliere il nodo legato all’allenatore, elemento fondamentale per definire il futuro di ogni possibile acquisto.

Non solo Juventus: anche altre società potrebbero muoversi nei prossimi giorni, aumentando la concorrenza per Krstovic e spingendo il Lecce a prendere decisioni importanti. Il club salentino dovrà valutare con attenzione se trattenere il proprio gioiello per tentare una nuova stagione da protagonista, oppure cedere alle offerte economicamente vantaggiose per rifinanziare la rosa.

In parallelo, alcune trattative importanti coinvolgono anche la Roma, che sta valutando il possibile arrivo di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore. Secondo “Il Romanista”, la società giallorossa sta lavorando per rinforzare l’attacco e ha messo nel mirino proprio Krstovic, che potrebbe diventare uno dei primi colpi della nuova gestione tecnica. Nel frattempo, la Roma valuta anche il futuro di Tammy Abraham, attaccante inglese non riscattato dal Milan, e sta cercando nuove soluzioni offensive da affiancare a eventuali nuovi innesti.

Il Lecce, dunque, è al centro di un vero e proprio valzer di nomi e trattative che potrebbero rivoluzionare il reparto offensivo nelle prossime settimane, con Nikola Krstovic al centro di tutte le attenzioni. Un mercato che promette di essere scoppiettante per i giallorossi, chiamati a gestire con saggezza le richieste e a programmare con ambizione il futuro.