Calciomercato Lecce, Simone Scuffet vicino al passaggio in giallorosso. Il portiere potrebbe tornare in Italia

Il Lecce è molto vicino all’acquisto di Simone Scuffet. L’ex Udinese vorrebbe tornare in Italia dopo l’ultima stagione all’Apoel.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Scuffet ha già dato l’ok al trasferimento in giallorosso ed è in cima alla lista del club salentino per rinforzare il reparto.