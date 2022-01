Calciomercato Milan, Bailly in pole per la difesa: due le alternative

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: per rinforzare la difesa i rossoneri pensano a Bailly. Due le alternative

Il Milan punta forte su Bailly, in forza al Manchester United, per rinforzare la difesa a gennaio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ma qualora non si concretizzasse ecco pronte due alternative valide.

I rossoneri, infatti, guardano anche a Sarr del Chelsea e Aké del Manchester City.

