Calciomercato Milan, Boniface in chiusura: arriva la svolta. Le cifre dell’affare tra i club rossonero e il Bayer Leverkusen per il centravanti

Un’accelerazione improvvisa, un affondo decisivo per regalare a Massimiliano Allegri il centravanti tanto atteso. Il Milan è a un passo dal chiudere l’operazione che porterà in rossonero Victor Boniface, attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen. La lunga ricerca di un partner e alternativa a Santiago Gimenez è giunta al suo capitolo finale, con una fumata bianca che appare ormai imminente.

La svolta è arrivata al termine di una cena strategica tenutasi nella serata di mercoledì 20 agosto tra il direttore sportivo Igli Tare e il tecnico Massimiliano Allegri. Un vertice servito a definire le ultime strategie e a dare il via libera definitivo per l’assalto all’attaccante classe 2001, da sempre apprezzato a Milanello per la sua capacità di fare reparto da solo, il suo fiuto del gol e l’ottima attitudine al lavoro per la squadra.

Come raccontato da diverse fonti autorevoli, tra cui Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la trattativa ha subito un’impennata su tutti i fronti. In primis, quello del giocatore: Boniface sta spingendo con forza per il trasferimento e ha già trovato un’intesa di massima con la dirigenza rossonera sull’ingaggio e la durata del contratto. A conferma di ciò, il suo agente è atteso in Italia nelle prossime ore per incontrare il Milan, limare gli ultimi dettagli e arrivare a un’intesa totale e definitiva.

Contemporaneamente, è stato raggiunto un accordo di massima anche tra i due club. L’operazione si basa su una formula di prestito con diritto di riscatto. La cifra per l’acquisto a titolo definitivo si attesta intorno ai 30 milioni di euro, ma il pacchetto complessivo, attraverso l’inserimento di alcuni bonus legati a prestazioni e risultati, potrebbe salire fino a 35 milioni. Inoltre, l’opzione di acquisto potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinati obiettivi sportivi. Ogni tassello sta andando al suo posto: Boniface vede il Milan, e il countdown per l’annuncio ufficiale è già iniziato.