Calciomercato Milan, la Juve ci prova per Camarda! La situazione

Le ultime sul futuro di Francesco Camarda, attaccante del Milan classe 2008, nel mirino della Juventus. I dettagli

Sky Sport e Tuttosport riportano una clamorosa notizia di mercato. Dopo i problemi per il rinnovo di contratto tra Francesco Camarda ed il Milan, la Juve si sarebbe inserita nella trattativa per provare a strappare il classe 2008 a parametro zero.

L’attaccante al termine della stagione sarà infatti libero di firmare con un’altra squadra, non avendo ancora un contratto da professionista con il Milan.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24