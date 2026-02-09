Connect with us
Calciomercato Milan, casting per l’attacco: non solo Vlahovic! Tre nomi sul taccuino, il sogno di Tare gioca in Premier League

59 minuti ago

Calciomercato Milan, casting per l’attacco: non solo Vlahovic! Tre nomi sul taccuino, il sogno di Tare gioca in Premier League: ecco di chi si tratta

Archiviata definitivamente la pista che portava al possente Jean-Philippe Mateta, il Milan non perde tempo e avvia le grandi manovre per rifondare l’attacco in vista della stagione 2026/27. La dirigenza del Diavolo, sotto la sapiente regia del direttore sportivo Igli Tare, sta valutando attentamente ogni mossa per potenziare il reparto avanzato a disposizione di Massimiliano Allegri. Mentre si attendono risposte definitive sul campo dal panzer tedesco Niclas Füllkrug e dal talentuoso jolly francese Christopher Nkunku, e confidando nel pieno recupero fisico del bomber messicano Santiago Gimenez, il club di via Aldo Rossi ha già individuato tre obiettivi di lusso per il futuro.

Secondo le indiscrezioni rilanciate da Tuttosport, il casting rossonero si è ristretto a profili di altissimo livello internazionale, capaci di infiammare San Siro. In pole position ci sono due vecchie conoscenze della Serie A: Moise Kean e Dusan Vlahovic. L’attaccante azzurro della Nazionale e il potente centravanti serbo rappresentano garanzie tecniche che l’allenatore livornese ha già avuto modo di apprezzare e valorizzare in passato. La strategia è chiara: serve una punta capace di garantire profondità, fisicità e, soprattutto, un bottino di reti assicurato per competere ai vertici in Italia e in Europa.

Ma il vero sogno di mercato, la ciliegina sulla torta, porta direttamente a Londra. Il terzo nome cerchiato in rosso sulla lista di Tare è Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano dell’Arsenal, giocatore di tecnica sopraffina e grande mobilità, sembra deciso a non rinnovare il contratto con i Gunners. Una situazione di stallo che lo trasformerebbe in un’occasione irripetibile di mercato. La dirigenza meneghina è pronta a cogliere l’attimo per questo colpo a parametro zero, monitorando però con estrema attenzione le condizioni fisiche del giocatore, variabile decisiva per l’affondo finale.

