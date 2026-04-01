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Calciomercato Milan, il Galatasaray insiste per Fofana! Allegri frena: via solo a una cifra precisa
Calciomercato Milan, assalto del Galatasaray a Fofana, ma Allegri mette il veto. Serve almeno questa cifra, i dettagli
Il mercato del Milan entra nel vivo con il ritorno deciso del Galatasaray su Youssouf Fofana. Come riportato da Calciomercato.com, il vicepresidente Abdullah Kavukçu e l’intermediario George Gardi hanno riattivato i contatti con la dirigenza rossonera dopo il tentativo fallito di gennaio. L’allenatore Okan Buruk considera l’ex Monaco il giocatore ideale per guidare il centrocampo nella stagione 2026/27, immaginandolo al fianco di stelle come Victor Osimhen.
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Per convincere il centrocampista francese, il club turco ha messo sul tavolo un quadriennale da 5 milioni di euro a stagione. L’entourage del giocatore ha mostrato apertura, ma Fofana preferirebbe restare in un campionato più competitivo come la Serie A. Il Milan, dal canto suo, non ha intenzione di fare sconti: la valutazione supera i 30 milioni e la linea societaria è chiara, nessuno è incedibile ma solo davanti a offerte davvero irrinunciabili.
Una posizione rafforzata da Massimiliano Allegri, che considera Fofana un perno imprescindibile del suo progetto tecnico. Il tecnico ha chiesto alla società di resistere alle avances del Galatasaray, a meno che non arrivi una proposta tale da permettere un immediato reinvestimento sul mercato per mantenere alto il livello della rosa.
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