Calciomercato Milan: caccia a Gonçalo Ramos per il dopo Leao. Amorim fa altri due nomi per il Diavolo

Calciomercato Milan: Gonçalo Ramos è il rinforzo individuato per sostituire Leao. Quali sono gli obiettivi di Amorim

Nel mondo del calcio, le logiche matematiche faticano a trovare spazio. L’insediamento di Ruben Amorim sulla panchina del Milan, ufficializzato dal club attraverso una nota sul proprio portale, non rappresenta affatto una mossa strategica per blindare Rafa Leao. Il fantasista ha infatti ribadito a più riprese la propria intenzione di lasciare Milano durante la prossima sessione estiva. Tuttavia, il neo-allenatore lusitano potrebbe esercitare una forte attrattiva verso alcuni connazionali di spicco. Considerata la stringente necessità di un nuovo centravanti, il nome caldo è quello di Gonçalo Ramos, un profilo che il tecnico conosce bene per averlo affrontato nei caldi derby di Lisbona. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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I dettagli dell’accordo e le prime parole del tecnico

A sorpresa, l’intesa siglata con la proprietà guidata da Gerry Cardinale prevede un contratto triennale con opzione per il quarto anno, a testimonianza di una programmazione a lungo termine. Un segnale di fiducia importante, che coincide con la possibile rivoluzione societaria che vedrà l’ingresso di Markus Krösche come Ceo of football e Timmo Hardung come suo vice. Subito dopo la firma, il tecnico ha espresso tutto il suo orgoglio:

«Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste».

Il manager ha poi proseguito delineando la propria responsabilità verso l’ambiente:

«So perfettamente cosa rappresenta questo club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l’ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan».

Strategia Gonçalo Ramos: la formula per il colpo dal PSG

Nelle prime consultazioni di mercato, il tecnico ha promosso l’attuale rosa ma ha richiesto innesti mirati. L’obiettivo principale è Gonçalo Ramos, reduce da stagioni da comprimario al Paris Saint-Germain sotto la guida di Luis Enrique. Il potente agente Jorge Mendes è già al lavoro per intavolare un trasferimento. La valutazione dei francesi si attesta sui 40 milioni di euro, una cifra complessa per un Milan che dovrà fare a meno dei ricavi della Champions League. La dirigenza punta quindi a un prestito con diritto o obbligo di riscatto dilazionato al 2027, riducendo l’impatto immediato sul bilancio.

Le altre piste e i nodi in uscita: la situazione dei big

La lista della spesa rossonera non si ferma all’attacco. Piace moltissimo Manuel Ugarte del Manchester United, già fedelissimo del mister, mentre restano più defilate le opzioni Morten Hjulmand e Gonçalo Inácio per via dei costi proibitivi. In difesa si valuta António Silva del Benfica, mentre sulla trequarti resistono le candidature di Francisco Trincão e del giovane talento Can Uzun dell’Eintracht.

Sul fronte cessioni, l’Intero mercato in entrata dipenderà dai fondi generati dai partenti. Se per Leao non sono ancora pervenute offerte ufficiali a Casa Milan, restano da decifrare le posizioni di pilastri come Maignan e Rabiot, poco inclini a una stagione senza palcoscenici europei, mentre Loftus-Cheek, Fofana e Tomori verranno valutati attentamente nelle prossime settimane.