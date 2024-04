Calciomercato Milan, Gyokeres sempre più vicino ai rossoneri

Calciomercato Milan, Gyokeres è sempre nel mirino del Milan per il ruolo di centravanti in caso di partenza di Giroud

Arrivano nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Victor Gyoekeres, attaccante che si sta mettendo in mostra con la maglia dello Sporting Lisbona e in orbita calciomercato Milan.

Secondo quanto riportato da Football Transfers, ci sarebbero due nuovi ostacoli. Innanzitutto la volontà dei portoghesi di cederlo solo per la clausola rescissoria, a questo si aggiunge il fortissimo inserimento dell’Arsenal.