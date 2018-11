Zlatan Ibrahimovic sempre più vicino al Milan: il suo agente, Raiola, oggi parlerà con Leonardo

Mino Raiola sarà a Milano e quando uno degli agenti più influenti del calcio si muove, spesso è per la definizione di una trattativa. In questi giorni le chiacchiere di un possibile ritorno al Milan di Ibrahimovic si sono intensificate e l’arrivo del suo agente non fanno altro che aumentare le possibilità di chiusura dell’affare. È difficile, infatti, che Raiola si faccia vedere a Milano per l’infortunio di Bonaventura, altro suo assistito che sarà operato e starà fuori per 4-5 mesi.

Certamente vorrà stare vicino al ragazzo, ma la sensazione è che l’occasione gli permetterà di parlare con Leonardo: la situazione dello svedese è chiara, perché non vuole rimanere negli Stati Uniti e tornerebbe volentieri al Milan. I rossoneri sono pronti ad accontentarlo e l’arrivo di Raiola a Milano può definitivamente chiudere l’affare.