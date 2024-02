Calciomercato Milan: i quattro nomi per arrivare allo Scudetto

Calciomercato Milan: la strategia dei rossoneri in estate per arrivare allo Scudetto nella prossima stagione

L’autogol di Gatti in Inter-Juve ha di fatto cancellato le ultime residue speranze di rimonta scudetto in casa Milan e lanciato i nerazzurri verso il titolo. Ma i rossoneri pensa già al futuro e alla prossima stagione: l’obiettivo è tornare ad alzare il trofeo vinto nel 2022.

Per far ciò la dirigenza ha individuato quattro obiettivi in vista del prossimo calciomercato. Le priorità sono quattro: un centrale difensivo, un centravanti, un centrocampista e un terzino. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

