Calciomercato Milan: obiettivo Sirigu per il dopo Donnarumma

Se Gigio Donnarumma dovesse essere ceduto, il primo obiettivo per la porta del Milan è Salvatore Sirigu. I dettagli

Il rinnovo di Gigio Donnarumma sarà sicuramente l’argomento caldo dell’estate. Le recenti uscite di Mino Raiola fanno intendere che difficilmente il classe 99 resterà al Milan. D’altronde il contratto scade nel 2021 e le pretendenti per il portiere non mancano di certo.

Come riportato da Tuttoport la cessione di Donnarumma prima della naturale scadenza del contratto potrebbe rivelarsi l’unica autentica soluzione per incassare una cifra importante (almeno 50 milioni di euro). Il quotidiano torinese riporta che Maldini e Boban avrebbero già individuato il sostituto: Salvatore Sirigu. L’ex Psg è legato al Torino da un contratto da poco meno di 2 milioni di euro a stagione che scadrà nel 2022. Per lui il Milan potrebbe rappresentare l’ultima possibilità di strappare un ingaggio importante in carriera.