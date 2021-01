Calciomercato Milan: pronti quattro rinnovi in casa rossonera

Calciomercato Milan: il club rossonero vuole blindare Hakan Calhanoglu, Gianluigi Donnarumma, Franck Kessie e Davide Calabria

Il mercato del Milan non è fatto solo di acquisti o cessioni. Il club di Via Aldo Rossi vorrebbe trovare un’intesa per il rinnovo di quattro giocatori rossoneri.

PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, sarebbero Calhanoglu, Donnarumma, Kessie e Calabria. Per i primi due ci saranno novità importanti entro fine mese. Per quanto riguarda il centrocampista ivoriano e il terzino destro classe ’96, filtrerebbero ottime sensazioni: pronti per entrambi degli adeguamenti sul contratto.